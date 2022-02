Diego Bazán sobre denuncia contra Alva: “Me parece exagerada esta situación”

Este lunes, el congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, se pronunció acerca de la denuncia constitucional presentada por la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva. El legislador consideró esta medida como “exagerada”.





“Tienen todo el derecho de presentar su moción de censura. No estoy a favor, me parece exagerada esta situación. Ya la mayoría parlamentaria decidirá si procede o no la moción de censura”, declaró el congresista Bazán en Canal N.

Cabe señalar que, la denuncia constitucional se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, luego de que la titular de la Mesa Directiva se reuniera con los voceros de diferentes bancadas de oposición al Gobierno para, según el semanario Hildebrandt en sus trece, proponer estrategias para vacar al presidente de la República.





“El propósito de los asistentes a la reunión de crear nuevas causales para vacar, suspender o destituir constitucionalmente al presidente mediante la modificación de la Carta Magna para someterla a su propósito golpista, dándole a esta una apariencia de legalidad”, se lee en el documento firmado por la ministra Chávez.

Asimismo, acusó a la titular del Parlamento de haber cometido el presunto delito de red criminal por coordinar labores con los congresistas asistentes de la reunión, tales como Patricia Juárez y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular y más, para lograr el objetivo de destituir al jefe de Estado.

Tras ello, el parlamentario Bazán indicó que mantuvo una postura “conservadora”, pero que ahora considera “el momento de no permitir que el país esté en la deriva”.

