Diego Bazán sobre cese a Jorge López: “Espero que este cambio no signifique traer a otra persona vinculada a Vladimir Cerrón”

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, se refirió al cese de funciones de Jorge López dentro del Ministerio de Salud tras los supuestos pedidos que habría realizado a trabajadores dentro de su cartera para que le depositaran dinero con el fin de comprar un departamento a nombre de su pareja. Parlamentario espera que el próximo cambio ministerial no implique tener a otro funcionario vinculado al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

También te puede interesar: Abogado de Harvey Colchado evalúa acciones legales tras archivarse denuncias contra su patrocinado

Al respecto, calificó a López Peña como una “cuota política” del exgobernador de Junín, añadido a previas afirmaciones en donde también mencionaba que el extitular del Minsa “respondía” al neurocirujano. Además, criticó ciertas acciones que se llevaron a cabo dentro de su gestión en el ministerio, del cual fue removido por el presidente Pedro Castillo para demostrar la transparencia de su gobierno.

“El ministro de Salud desde hace varios meses me parece una cuota política del señor Cerrón. Espero que este cambio no signifique traer a otra persona también vinculada al señor Cerrón. Teníamos varios y serios cuestionamientos, el tema de la vacunación no covid, en cifras alarmantes en todas las regiones del país, menos del 20% de los niños han sido vacunados, el intentar unificar el Ministerio de Salud con EsSalud me parece también gravísimo”, declaró para Canal N.

Del mismo modo, el congresista Bazán calificó al controversial hecho que envuelve a Jorge López, que fuese develado en un reportaje periodístico dominical, como “contundente y vergonzoso”, adhiriéndose a los pedidos de otros legisladores sobre que la Fiscalía de la Nación debe actuar de inmediato e investigar este nuevo escándalo dentro del Ejecutivo.

“Lo de ayer me parece contundente y vergonzoso. El tema del ‘pitufeo’ aplica a los delincuentes, y que lo haya aplicado el ministro de Salud y que haya ingresado dinero, precisamente, al Ministerio de Salud es también sumamente grave y tiene que intervenir la Fiscalía de inmediato”, manifestó.

Más noticias en Exitosa: