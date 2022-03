Diego Bazán: Los peruanos quieren que Castillo responda y no envíe a su abogado al Congreso

¡Atención! A pocos menos de una semana para que el pleno del Congreso debata la moción de vacancia presidencial, el congresista Diego Bazán, de Avanza País, señaló que es importante para la población que Pedro Castillo acuda al Legislativo ese día a responder los cuestionamientos en su contra y no envíe a su abogado.

“Los peruanos y los congresistas es que el mandatario responda y no envíe a su abogado; en ese sentido, es positivo. Si lo que dice convence, es otra cosa”, señaló Bazán en diálogo con Canal N.

Además, el legislador recalcó que su posición personal y la de la totalidad de su bancada es apoyar al 100% la vacancia presidencial. “Nuestra posición es clara, consecuente y firme, no hemos abdicado nuestra labor de control político. Desde el inicio nosotros hemos indicado que el presidente de la República y su permanencia en Palacio de Gobierno son insostenible”, manifestó.

Cabe indicar que este lunes, el presidente de la república, Pedro Castillo, anunció que acudirá al Congreso el próximo lunes para responder los cuestionamientos que recaen sobre su gestión, tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

“Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir. No he venido a robar un centavo”, declaró el jefe de Estado a los medios de comunicación.

El mandatario brindó estas declaraciones desde un megáfono luego de visitar el colegio Niño Jesús de Praga, en Lurigancho (Chosica), en el marco de la reanudación de las clases presenciales.

