Diego Bazán: “Desde el Congreso de la República no queremos hacer un trabajo obstruccionista”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, se pronunció acerca de la declaración que brindó el presidente de la República, Pedro Castillo, tras la admisión a debate de la moción de vacancia en su contra, en donde señala que el Legislativo le continúa “poniendo zancadillas”. El legislador indicó que el Parlamento está cumpliendo con su labor de fiscalización y control político, y que no tiene la intención de hacer un “trabajo obstruccionista”.

En esa línea, manifestó que espera que el mandatario acuda al pleno del Congreso a informar cuáles fueron las iniciativas legislativas que propuso durante su gestión y que han sido rechazadas por el Parlamento.

“Desde el Congreso de la República no queremos hacer un trabajo obstruccionista. No ha sido nunca la intención. Lo que yo espero de mañana es que el presidente nos diga cuáles son los proyectos de ley que él ha presentado y que nosotros no hemos dictaminado. Al contrario, en la mayoría de comisión de los proyectos que ha planteado ha sido rápidamente dictaminados”, manifestó el legislador Bazán.

Asimismo, el parlamentario Bazán señaló que el grupo de la oposición que impulsó la moción de vacancia contra el jefe de Estado, Castillo Terrones, todavía no cuenta con los votos suficientes para lograr la destitución del mandatario. Además, precisó que algunos congresistas que no estuvieron presentes en la votación para la admisión a debate de dicho recurso, pueden respaldar el próximo lunes 28 de marzo la medida en contra del presidente.

“No tenemos los votos, con la serie de denuncias que siguen llegando no me cabe duda que cualquier cosa puede suceder. Espero que esos 66 votos se mantengan firmes. Se hacen las cosas en beneficio del país”, declaró.

Además, el legislador consideró que el mandatario debió de aceptar la citación de la Comisión de Fiscalización para brindar su testimonio sobre las investigaciones en su contra.

“La moción de vacancia tiene un proceso. Nosotros en primera instancia queremos que él vaya y responda una serie de cuestionamientos que se han planteado en la moción (…) Hubiera sido ideal que acepte la visita de la Comisión de Fiscalización. Ahora pide visitar el Congreso pero ya estamos en un proceso de vacancia. Mañana esperamos que hable sobre el proceso de reconciliación”, precisó.

