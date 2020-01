Dictaron 7 meses de prisión preventiva contra sujeto que intentó quemar a su pareja en La Victoria

Este domingo, el Poder Judicial dio a conocer que se dictó 7 meses de prisión preventiva contra Julio César Rojas Mogollón, quien el pasado 16 de enero roció con gasolina a su pareja e intentó prenderle fuego en la av. Las Américas, en el distrito de La Victoria.

“El juez a cargo del Juzgado Penal Permanente de La Victoria y San Luis dictó 7 meses de prisión preventiva contra Julio César Rojas Mogollón, a quién le abrió proceso por el delito de feminicidio, en grado de tentativa en agravio de Briggite Nelly Flores Luna”, indicó la Corte Superior de Justicia de Lima en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Rojas Mogollón discutió con su pareja, y tras agredirla, la roció con gasolina para luego intentar prenderle fuego. De no ser por la intervención de un cuidador de carros del lugar, identificado como Juan Zuleta, se habría producido un caso más de feminicidio.

Se conoció que la pareja del agresor, Brigitte Flores Luna, decidió no interponer denuncia alguna contra su pareja. No obstante, al tratarse de un delito flagrante grave de violencia contra la mujer, Rojas Mogollón no tuvo que ser liberado. Cabe precisar que el sujeto fue recapturado al siguiente día.