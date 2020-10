Dictamen para retirar hasta S/17,200 de las AFP será debatida y votada este jueves 22

El dictamen de ley que dispone el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a 17 mil 200 soles de los fondos de las AFP será discutido y votado en el Pleno del Congreso el próximo jueves 22 de octubre.



Así lo confirmó la congresista de Podemos, Cecilia García, quien dijo que “la lucha final está cada vez más cerca”, luego que el texto sustitutorio ingresara a la agenda parlamentaria ocho días después de haberse aprobado por amplia mayoría en la comisión de Economía.

“Después de tanta lucha en la comisión para que pase al Pleno del Congreso, podemos decir que el fin de esta dura lucha está cerca. Y esta vez el final será favorable para nosotros, para los hermanos de la AFP. No permitiremos que los grupos de poder nos manipulen, dominen y nos trabajen al miedo”, expresó la parlamentaria.

Asimismo, García aseveró que pelearán para que el dictamen sea votado el mismo día, pues cree que “los poderosos” intentarán interferir en la votación, remarcando que “no retrocederán” en su lucha.

“Hemos demostrado que no retrocederemos, los poderosos tienen que entender que no todo es negociable, que no todos les tienen miedo, pero sobre todo, que el Perú ya no es su chacra”, puntualizó la legisladora.

Cabe mencionar que los parlamentarios José Luna (Podemos) y Jim Mamani (No Agrupado) presentarán un texto sustitutorio en minoría en el Pleno de este jueves para que se apruebe el retiro del 100% de los fondos de AFP, que podría ser incluido en la fórmula legal final para su aprobación.

