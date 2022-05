Diana Miloslavic sobre abuso sexual a estudiantes: “Condeno enérgicamente los terribles hechos”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, se manifestó acerca de la denuncia de la profesora y directora del colegio N° 32797 Santa Rita (Huánuco), Angélica Mingos Echevarría, de abuso sexual a 10 estudiantes.

La funcionaria utilizó sus redes sociales para condenar los terribles hechos de los que fueron víctimas los menores de edad y aseguró que su cartera ministerial continuará trabajando para evitar que estos actos de violencia sigan ocurriendo en el país.

“Condeno enérgicamente los terribles hechos de abuso sexual a 10 niñas, niños y adolescentes en una institución educativa (Huánuco). El Mimp acompañó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía y seguimos trabajando arduamente para evitar estas tragedias”, publicó la ministra Miloslavic en su cuenta oficial de Twitter.

Condeno enérgicamente los terribles hechos de abuso sexual a 10 niñas, niños y adolescentes en una institución educativa (Huánuco). El @MimpPeru acompañó la presentación de la denuncia ante la @FiscaliaPeru y seguimos trabajando arduamente para evitar estas tragedias. — DianaMiloslavicTupac (@DianaMiloslavic) May 20, 2022

También puedes leer: Aníbal Torres: “Nos han querido calificar de que somos comunistas, pero nosotros ejercemos la economía social de mercado”

Cabe señalar que, la docente Mingos informó a Exitosa que al conocer los casos de violencia sexual, acudió de inmediato al personal policial y se comunicó con la UGEL para informar acerca de lo sucedido. Asimismo, indicó que los profesores no tenían conocimiento sobre lo ocurrido.

“Como docente y directora me siento indignada por los casos que han suscitados en mi institución educativa, son casos muy fuertes (…)Tras enterarnos del caso, hemos actuado de inmediato. Se ha presentado a la UGEL el informe y se ha dado pase a la policía. No es como está informando, que de repente se sabía de hace tiempo y que los docentes tenían conocimiento del problema. No es así”, declaró Echevarría en Exitosa.

Más información: