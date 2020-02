Detuvieron a expremier Yehude Simon por recibir 300 mil dólares de Odebrecht

Yehude Simon Munaro, ex gobernador regional de Lambayeque y expresidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno de Alan García, fue detenido preliminarmente la mañana de ayer, luego que el Poder Judicial aceptara el pedido de la Fiscalía, tras sindicarlo de montar una organización criminal que cometió los presuntos delitos de colusión y lavado de activos para favorecer con la adjudicación del proyecto Olmos a Odebrecht.

A cambio de la entrega de la megaobra, ubicada en Lambayeque, la compañía brasileña aportó 300 mil dólares para su campaña reeleccionista rumbo a la gobernación de la citada región norteña en el año 2006.

Además de Simon, el exgerente del proyecto Olmos, Enrique Salazar Torres, también fue detenido por el mismo caso. Para ambos, pesa una detención preliminar de 10 días dictada por la jueza María Álvarez a solicitud del fiscal José Domingo Pérez.

Según la tesis fiscal, la organización criminal operó en Lambayeque entre 2006 y 2007 cuando Yehude Simon era presidente regional y se le imputan hechos relacionados a la concesión del “Trasvase e Irrigación de Olmos” habiendo favorecido a la empresa Odebrecht.

Para la entrega del dinero, la brasileña usó los codinomes ‘Gorno’ y ‘Terco’. Dichos pagos provendrían del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa, conocida como ‘Caja 2’, los mismos que fueron entregados a Enrique Salazar Torres y Luis Javier Jorge Málaga Cocchella, este último fallecido.

“No quiero adelantar la tesis del Ministerio Público, porque estamos en plena ejecución (de la detención y el allanamiento contra Yehude Simon), pero hay elementos bastante graves que han determinado que la jueza de investigación preparatoria dicte esta medida”, señaló el fiscal José Domingo Pérez en declaraciones a la prensa.

“Toda esta información se ha completado con la información que proporcionó el colaborador eficaz Jorge Barata en la última sesión que se tuvo en Curitiba, Brasil. Lo que ha permitido sostener este requerimiento de detención y allanamiento”, explicó el fiscal.

En tanto, Yehude Simon Valcárcel, hijo del exaliado político de Verónika Mendoza en las últimas elecciones congresales, desmintió que su padre haya recibido dinero alguno de la empresa brasileña.

“Él (su padre) no ha recibido dinero ilícito, yo he estado subvencionándolo en muchas cosas porque no tiene plata. Que se llegue a las últimas consecuencias de estas investigaciones y si tiene que pasar por prisión preliminar estoy seguro que él, a pesar de lo difícil que es para él y para toda la familia, lo más importante es que se esclarezca”, declaró.