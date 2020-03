Detienen a agente de seguridad de supermercado por grabar partes íntimas de clientas

¡El colmo! En pleno estado de emergencia por el coronavirus, la Policía detuvo a un agente de seguridad del supermercado Metro, ubicado en la urbanización La Hacienda del distrito de San Juan de Lurigancho, por grabar con su celular las partes íntimas de varias clientas.

Efectivos del Escuadrón Verde intervinieron al sujeto identificado como Jonas Calixto Gutiérrez (32), tras la denuncia de una mujer que se percató que estaba siendo víctima de estas grabaciones mientras hacía sus compras.

“Me di cuenta que me estaba siguiendo por varios pasillos del centro comercial, y pedí ayuda a sus compañeros, pero no hicieron nada. Por eso decidí correr a pedir ayuda a los policías y lo intervinieron. Me sentí vulnerada y me indigna que este hombre haga estas cosas justo cuando el Perú está pasando una crisis”, relató la mujer.

Durante la intervención, los policías revisaron el celular del acusado y encontraron una gran cantidad de videos de clientas del supermercado, y de mujeres en la vía pública.

Tras ser llevado a la comisaría de La Huayrona, Calixto Gutiérrez reconoció haber grabado a la mujer. En su defensa dijo que no contaba con antecedentes penales y ofreció disculpas. Fue puesto a disposición de las autoridades para la denuncia correspondiente.