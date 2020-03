Detenidos por incumplir cuarentena serán denunciados penalmente

Las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio sin la debida justificación o desacaten la prohibición de circular entre las 20:00 y las 05:00 horas, serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente, advirtió el ministro del Interior, Carlos Moran.

Al dar detallar los procedimientos aplicados a quienes vulneren estas restricciones, indicó que el Gobierno ha dictado medidas de prevención frente al coronavirus, por lo que su desacato implica, en primer término, la intervención y detención del infractor.

Posteriormente, el detenido será llevado por personal policial hasta la comisaría de la jurisdicción, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital, añadió el titular del Interior.

Ello, añadió, sin perjuicio de la denuncia penal que se interponga con participación del Ministerio Público, lo que implicaría la apertura de un proceso judicial, la notificación al detenido, su citación para las audiencias del caso y una eventual sanción de tipo penal.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, advirtió.

Incluso, si se incurre en resistencia a la autoridad, el Código Penal establece penas privativas de la libertad de entre seis meses y dos años, indicó Morán Soto, al recordar que la multa por circular en vehículos durante el horario prohibido asciende de S/ 6,300.

“La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos vienen acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que no está acatando la cuarentena y está saliendo de sus casas”, comentó.

En ese sentido, informó que 80,000 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, están extremando los controles a nivel nacional para garantizar que estas medidas restrictivas sean cumplidas en prevención del Covid-19.

Más de 11,000 detenidos

Morán agregó que, desde la aplicación de la medida de cuarentena y de inmovilización social obligatoria, se ha detenido a nivel nacional a más de 11,000 personas, 3,000 de ellas solo en la víspera, tanto en Lima y Callao, como en diversas provincias del país.

Incluso, se está realizando una auditoría a las solicitudes presentadas para obtener el permiso especial de tránsito, a fin de cruzar esa información y verificar si los solicitantes realmente pertenecen a los rubros esenciales, que están permitidos de circular, apuntó.

El ministro destacó también que, para proteger al personal policial de posibles contagios, se han repartido guantes y mascarillas, como elementos de bioseguridad, a efectos de que pueda cumplir su función de manera adecuada y con mayor prevención.

Resaltó, además, que todos los hospitales, equipamiento y personal de la sanidad policial han sido puestos a disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para contribuir con la atención de los casos de pacientes con coronavirus (NP 31-2020).