Desde la prisión, Keiko reafirmó que es la única jefa de su partido

La privación temporal de su libertad no es impedimento para que Keiko Fujimori ejerza su función como presidenta de Fuerza Popular. Así lo ratificó en el mensaje que envió desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para sus partidarios, la misma que fue leída por Martha Chávez en la primera reunión de la bancada fujimorista en el nuevo Congreso.

“Estoy arbitrariamente privada de mi libertad, pero nadie me va a quitar el derecho de ser presidenta de mi partido y de liderar esta nueva etapa en nuestro partido para construir un Perú más justo y equitativo”, sentenció en la misiva.

La ex candidata presidencial confía, además, en abandonar pronto su segunda prisión preventiva, en el marco de la investigación de viene desarrollando el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción.

“Me hubiese gustado estar con ustedes en cada reunión de bancada, como siempre lo he hecho en los últimos años, pero la persecución política me obliga a dilatar el encuentro. Estoy segura que no será por mucho tiempo”, señaló.

Asimismo, Fujimori pidió que los representantes del partido naranja en el nuevo Hemiciclo, quienes juramentarán en marzo, no mezclen su función parlamentaria con la defensa de su problema judicial.

“Es fundamental vigilar los principios establecidos en la Constitución, sobre todo aquellos en el orden personal, económico y democrático. Pero además, les pido seguir manteniendo mi situación judicial y esta dolorosa persecución, fuera del congreso. Estoy convencida que cuanto más grande es el reto, mayor es la satisfacción de enfrentarlo”, indicó.

Como se recuerda esta segunda prisión preventiva se le dicta a la lideresa de Fuerza Popular, luego que el juez Víctor Zúñiga acogió las evidencias con las que el fiscal Pérez sostiene que Fujimori lavó USD 1 millón ilícitos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña a la Presidencia de 2011.

“Keiko Fujimori habría intervenido en los actos de conversión de dinero ilícito proveniente de Odebrecht, logrando ocultar el conocimiento de esta fuente”, se alegó durante audiencia.