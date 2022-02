Desde el Congreso se alistan para promulgar ley Fonavi por insistencia

A una semana de cumplirse el plazo para que el Ejecutivo promulgue la ley que permite la devolución de aportes del Fonavi, no solo dirigentes de los exaportantes sino también congresistas coincidieron ayer en que será el Parlamento el que promulgue, por insistencia, dicha norma, sobre todo ante la crisis que vive el gobierno y su actual gabinete.





En ese sentido, la primera vicepresidenta del Legislativo, Lady Camones, aseguró que sí hay consenso entre las diversas bancadas para aprobar por insistencia la ley (y proceder así a su promulgación), una vez que se cumpla el plazo que tiene el presidente Pedro Castillo para refrendar la noma, el cual vence el viernes 11 de febrero.

También puedes leer: Verónika Mendoza: “El anuncio de recomposición es una victoria ciudadana”





“Sí hay pleno consenso entre los parlamentarios de diversas bancadas. Eso es cierto. No hay que olvidar que el Ministerio de Economía no ha estado de acuerdo con la promulgación y, por más que sea una decisión impopular, aún no hay visos de que el Ejecutivo la promulgue. El Congreso está listo para promulgarla por insistencia”, refirió Camones.

El Dato: Luzuriaga refirió que los tres representantes de los fonavistas, que integrarán la Comisión Ad Hoc, ya trabajan a favor de coordinar y programar la futura entrega de los CERAD a cada fonavista.

Además de la primera vicepresidenta del Parlamento, otros legisladores dieron por descontado que la ley será aprobada por insistencia en el seno del Congreso y podrá entrar en vigencia de forma inmediata.

Carlos Zeballos, de Perú Democrático, dijo que “si la norma regresa al Congreso con una propuesta de modalidad de pago, se verá. De lo contrario, se aprobará por insistencia”.

A su turno, Eduardo Salhuana, de APP, destacó “el compromiso asumido por los congresistas para aprobarla por insistencia”.

También puedes leer: Ruth Luque: “El derecho a la protesta no necesita permisos ni autorizaciones”

◼ “Costo político será alto”



Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas, consideró ayer que “el costo político será alto para el presidente Pedro Castillo” si es que, como parece, decide no promulgar y observa la ley que permite la devolución de aportes del Fonavi. Sin embargo, ratificó que “es prácticamente total el consenso entre los parlamentarios para promulgar la ley por insistencia”. Dijo que “con ello, de inmediato se iniciarán operaciones con la Comisión Ad Hoc”.