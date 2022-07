Desde Argentina aseguran que Ricardo Gareca no está en la mira del Boca Juniors

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians el martes y un día después se confirmó la salida del técnico Sebastián Battaglia, quien había asumido el cargo luego de la segunda etapa de Miguel Ángel Russo.

También te puede interesar: “Siempre el Perú es una prioridad para mí”, señaló Ricardo Gareca antes de partir a Argentina

Cuando se dio a conocer el comunicado donde indicaban que Battaglia no iba más en Boca Juniors, se especuló a Ricardo Gareca como el principal candidato, sin embargo, en el Fútbol 90 de ESPN indicaron que el técnico, que hasta hace poco dirigió a la Selección Peruana, no es opción.

El periodista Diego Monroig, que cubre las incidencias del cuadro xeneize dio detalles al respecto. “Descartó de plano a Ricardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca”, informó.

Y agregó que el consejo de Boca no tiene a Gareca entre las alternativas “porque no lo tienen en carpeta y no apuntan a esa dirección, es lo que tengo entendido”, declaró en el programa Fútbol 90 que conduce Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y en el cual cuenta como panelista a Oscar Ruggeri, amigo personal del DT argentino de 64 años.

Por otro lado, Ricardo Gareca viajó anoche a Buenos Aires, donde se reencontrará con parte de su familia y amigos. La próxima semana el ‘Tigre’ anunciará desde Argentina si se mantiene en la bicolor de cara a su tercer proceso eliminatorio rumbo a la clasificación al Mundial 2026.

Lo más visto en Exitosa