Desató balacera y asesinó a bebé de apenas dos años en distrito de Chorrillos

El alto nivel de violencia que azota el país cobra la vida de otro angelito. Esta vez se trata de una pequeña de dos años y 11 meses que murió tras ser alcanzada por una bala perdida que le cayó en la cabeza en Chorrillos. La balacera fue desatada por un sujeto, Gustavo Avendaño Fajardo, que habría intentado matar a su expareja.

Ocurrió la noche de miércoles en la vivienda de la Mz. C1, lote 2 de la asociación San Juan de Libertad. Yesenia Ovalle (27), inquilina del predio, participaba en una reunión con su nueva pareja y más de 20 vecinos. De pronto su ex llega y, enfurecido, coge unos ladrillos para destrozar puertas y ventanas, pero es retirado del lugar por los vecinos.

Quince minutos después Avendaño Fajardo retornó a bordo de un auto oscuro y disparó de 6 a 7 veces contra las personas que salían de la actividad. “Unos se tiraron al piso, otros terminamos arrimados contra la pared. Las balas rozaron a varios; pudo ser una masacre”, relató José Luis, dueño del inmueble.

Vanesa Huamaní, una promotora vecinal, se ve en medio de los disparos cuando regresaba de una actividad con su bebé Ninela en brazos. Sucedió a una cuadra de su vivienda. “Ha corrido para salvar a su niña. En eso se detiene al ver la gran cantidad de sangre que salía de la niña. Gritó por auxilio, su hijita aún respiraba”, contó otra vecina.

Familiares denunciaron que la menor fue trasladada al policlínico de EsSalud Juan José Rodríguez Lazo, pero en el lugar no la quisieron atender por falta de herramientas. Por otro lado, Ovalle dijo que intentó denunciar a su ex hasta en tres ocasiones en la comisaría de Mateo Pumacahua, pero no le hicieron caso.