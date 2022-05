Desaira al Real | Simeone: “Tenemos mucho más respeto por nuestra gente”

El gesto del “pasillo del campeón” no es obligatorio, pero sí es una forma de perpetuar el sano espíritu deportivo. Pese a todo, no tendrá lugar en el derbi madrileño de hoy (2 p.m. hora peruana).

El Atlético, que esgrime sus razones, ha caído en el mismo emponzoñamiento del decoroso detalle que generaron las peleas entre Real Madrid y Barcelona con su negativa a realizarlo.

En el club colchonero argumentan que este pasillo en concreto se ha convertido en una humillación espoleada por el periodismo de bufanda y dinamitada y explotada en las redes sociales.

La masa social del Atlético de Madrid también se agarra al escarnio para el rechazo al homenaje al vecino. Al sentimiento de su hinchada se aferró su director técnico Diego Pablo Simeone, igual que hicieron Oblak y Giménez la semana pasada.

“Siempre esta búsqueda de preguntas intenta generar un poco de polémica, si dijo, si no dijo, si contó, si siente, si no siente… La realidad es que el club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros”, explicó el ‘Cholo’ Simeone.

Por su parte, Carlo Ancelotti se mostró apaciguador pese a que sus futbolistas no serán homenajeados por los del Atlético Madrid.

“Los italianos no estamos acostumbrados al pasillo. Pero dicho esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente y nosotros tenemos que respetarlo. El Atlético es un club vecino y amigo. Si lo hacen, bien, lo agradecemos. Y, si no lo hacen, no pasa nada. Respetamos lo que hagan”, manifestó Carlo Ancelotti.

El Atlético Madrid ha evitado los asientos vacíos que se hubieran producido de realizarse el pasillo. Esta discordia solo delata que no saben perder.

