Derteano: “la bicicleta queda corta, la moto satisface mejor la necesidad de movilidad”

Abre del debate. El vocero del comité de motos de la Asociación Automotriz del Perú, Edwin Derteano, hizo un llamado a las autoridades – como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes – a considerar el uso de motos como parte de esta estrategia de vehículos alternativos para atender la necesidad de movilidad de los ciudadanos una vez levantada la cuarentena.

Para Derteano, las medidas anunciadas – hasta el momento – por las autoridades abren la puerta a un nuevo problema, el cual se empieza a evidenciar en las calles a pesar de no haberse levantado la cuarentena. Los buses y los medios de transporte tradicionales no podrán satisfacer la alta demanda de transporte al ir al 50% de su capacidad, algo que es necesario por la crisis sanitaria que se vive, pero no resuelve el problema de movilidad.

La alternativa planteada por el ATU y el MTC de establecer una red de ciclovías, con ayuda de la Municipalidad de Lima, empieza a quedar corta ya que estas no incluyen a todos los distritos de Lima, dejando fuera de la red del SITIS a distritos y zonas de la capital que hoy sufren con calles congestionadas y paraderos abarrotados, sin alternativas concretas. Ante este panorama, el especialista señala que “la bicicleta queda corta, ahí la moto satisface mejor la necesidad de movilidad”, ya que esta nueva red de bicicletas solo considera viajes de 7km y si en Lima no llega a todos lados, menos lo haría en el resto de las provincias.

“La moto te permite ahorrar tiempo, el desarrollo de los delivery también se vería favorecido porque permite acercar medicamentos, alimentos y otros productos necesarios. Ahora, señalan el tema de los robos en motos, pero los robos se cometen en todos los vehículos y la principal victima es el motociclista a quien el roban la moto para robar luego en ella”, dijo en diálogo con Exitosa.

En este sentido, Edwin Derteano señaló que en algunas provincias se prioriza el uso de motos por lo económicas que son y porque ocupan menos espacio en las calles, una alternativa que surge ante la demora de la reforma del transporte en llegar a estas zonas del país: “las bicicletas permiten 7km, qué pasa con aquellos que van más lejos si los buses solo podrán llevar el 50% de su capacidad, cómo se moviliza el resto de las personas. Hoy puedes comprar una moto por poco más de 2 mil soles y la importación ha aumentado para ser vendidas en otras partes del país”.