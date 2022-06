Derrame de Zinc: Piscicultores informan que la empresa Wari abandonó trabajos de limpieza en piscigranjas en Canta

Este lunes, piscicultores informaron que las personas, contratadas por la empresa Wari Services, que vienen realizando labores de limpieza en la piscigranja ‘Villa Chillón’ afectada por el derrame de zinc en el río Chillón (Canta) tras un accidente de tránsito, abandonaron el lugar sin terminar con sus trabajos de remediación ambiental.

En entrevista con Exitosa, indicaron que los trabajadores no continúan con sus labores desde el viernes 17 de junio. En esa línea, denunciaron que la contaminación del río ha ocasionado la muerte de 600 toneladas de truchas de los psicicultores de Obrajillo, Cullhuay, Paraíso, Pariamarca, Trout y más.

“Ya no se realizan los trabajos de limpieza. No sabemos nada de la empresa, cómo va a seguir. El agua sigue turbia. El zinc está asentado en el piso y las truchas ya no sirven para la venta”, declaró un piscicultor ante las cámaras de Exitosa.

Cabe señalar que, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, reconoció que el derrame de Zinc afectó a los psicicultores, debido a que las truchas que criaban para vender murieron o ya no son aptas para el consumo humano.

En ese sentido, indicó que la empresa minera Volcán, que contrató a la compañía Wari Services, deberá de indemnizar a los afectados por la descarga del químico y cumplir con la limpieza del río Chillón, y las piscigranjas.

“La pérdida es del 100% (para los piscicultores). Eso significa que la empresa tiene que indemnizarlos, correr con los gastos y recoger a los peces que van a morir, y llevarlos a un lugar que no contamine el rio”, declaró el ministro Montoya desde Canta.

