Denunciaron incapacidad y complicidad en la ONPE

La actual gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Margarita Díaz Picasso, podría estar incurriendo en los delitos de tráfico de influencias, encubrimiento real y cohecho pasivo, por supuestamente encubrir detalles de dinero no declarado en las campañas electorales del partido Fuerza Social.

Según información a la que tuvo acceso diario Exitosa, Díaz Picasso –quien es abogada de profesión y, además, especialista en política social– se habría estado valiendo de la importancia de su puesto en la ONPE para un tema puntual y que tendería a favorecer al partido que llevó a Susana Villarán a ganar las elecciones de 2010 para la alcaldía de Lima.

De acuerdo a lo referido, Díaz Picasso hizo todo lo posible desde su función en la ONPE para no remitir a las fiscalías especializadas la información actualizada sobre los hallazgos de dinero no declarado y que se habría utilizado en las campañas electorales de Fuerza Social. Ese dinero no ha sido debidamente justificado por la mencionada agrupación política.

En ese sentido, un punto clave para la actitud que se le cuestiona a la gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE habría sido la amistad que sostiene con Eduardo Zegarra, quien ejerció funciones como teniente alcalde de Susana Villarán cuando ella estuvo a cargo del municipio limeño.

Así, la figura encerraría los probables delitos de tráfico de influencias, encubrimiento real y cohecho pasivo.

Sin embargo (y siempre de acuerdo a la información llegada a este diario), esa intención de tratar de favorecer a sus amistades, sacando provecho de un cargo público, no sería una práctica novedosa en Díaz Picasso.

Y es que, cuando ocupaba la jefatura legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, habría facilitado la disposición de fondos internacionales para la ONG Sumbi, de la cual la funcionaria de la ONPE es actualmente socia. Sumbi se presenta como una ONG con más de 34 años de experiencia y que promueve el desarrollo, cuidado y protección de la infancia, así como el fortalecimiento de la familia y los educadores.