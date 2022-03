Denuncian que personal de entidad bancaria retiró dinero y dejó endeudado a hombre por S/ 25.000

Este domingo, el ciudadano Santos Ramos Álvarez, quien se dedica a la mecánica, se acercó a las instalaciones de Exitosa para denunciar un fraude bancario.

En el programa ‘En Defensa de la Verdad’ con Cecilia García, contó que accedió a solicitar un préstamo de 5 mil para impulsar su negocio; sin embargo, meses después, una empleada de la entidad realizó la transferencia de 20 mil soles en su nombre. Esta operación financiera irregular, pese a ser corroborada por el banco, no fue reconocida y fue, de inmediato, cobrada a Santos. Ahora debe un total de S/25.000.

“Casi 7 años estoy en Infocorp como un delincuente que no puedo tener un crédito, ni nada. Este problema me hizo mucho daño. Ahora mi señora está delicada de salud”, manifestó.

El deudor informó que cuando se acercó a Indecopi a reclamar sobre su caso, el representante del organismo público le ofreció dos mil soles para que no continúe la denuncia sobre el hecho.

“Yo pasé por Indecopi, llamaron al representante del banco e Indecopi me dijo ‘Señor Santos si aquí queda todo, te pagamos mil soles y solucionamos’. Yo le dije que no necesito los mil soles, solo necesito que se haga justicia. Me han robado 25 mil soles. Me llama el señor de Indecopi de nuevo, él me dijo ‘te vamos a dar dos mil soles y solucionamos el problema’. Yo le dije que no”, declaró.

Asimismo, señaló que a la sectorista la sancionarán con 5 a 6 años de prisión; sin embargo, él tendría que continuar pagando la deuda de 25 mil soles. En esa línea, precisó que acudió al Palacio de Justicia para que su caso sea revisado, pero no obtuvo el apoyo de las autoridades.

“Hace 8 meses, se daría una citación para la declaración en el Palacio de Justicia y esa citación se presenta al fiscal, pero el fiscal no llegó porque estaba delicado de salud. Cambiaron de fecha, pero hasta hoy no avanza. Además, el banco no se ha hecho responsable, no ha dicho nada”, sostuvo.

