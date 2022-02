Denuncian que médicos están sufriendo “hostigamiento” en hospital de Ate: “Fue marcado con la visita del ministro”

Atención. Este martes, en entrevista para Exitosa, la doctora Hilda Posturas, ginecóloga del Hospital de Ate, señaló que diversos médicos de este centro hospitalario vienen recibiendo hostigamiento por la parte directiva y que justamente en la última visita del ministro de Salud, Hernán Condori, esta acción fue más notoria.





“Nosotros estamos siendo víctimas de hostigamiento constantemente en ese hospital. Tienen muchas restricciones para con nosotros y el día de ayer fue más marcado por la visita del ministro (Condori)”, manifestó.

En esa línea, la especialista contó que el personal de seguridad les echó llave ante el temor de realizarle reclamos al ministro de Salud, Hernán Condori, sobre algunas necesidades que tiene este nosocomio.





“El ministro accedió a visitar las instalaciones, cierto equipo nos marginó, tendrían el temor de que hablemos de las necesidades como infraestructura. Nos han quitado camas, necesitamos ello, necesitamos ampliar la atención porque tenemos una demanda insatisfecha muy grande, sobre todo en la población de Ate que no se ha atendido por la infraestructura”, expresó.

De esta manera, Posturas también criticó a la directora general del Hospital Emergencia de Ate Vitarte (HEAV), doctora Shirley Monzón, por decir que el personal se quería ir en horario de trabajo y además, contaminados por covid-19.

“Ella dijo que tratábamos de salir en hora de trabajo y contaminados, eso es totalmente fuera de la realidad. Nosotros trabajamos dando atención a zona no covid, por lo tanto no estamos contaminados, no necesitamos ni tampoco nos han dado acceso a vestidores ni duchas”, expresó.

Por su parte, Monzón negó que se haya encerrado e imposibilitado al personal de salud a salir de diferentes áreas del nosocomio durante la visita del titular del Minsa.

“Esto no ha ocurrido, lo que evidenciamos es que había una persona que quería salir por el área de emergencia, una ruta no autorizada. Para salir del área COVID se necesita retirar el equipo de protección personal, pasar por un área de vestidor duchas y marcar salida, y luego sales hacia la calle o áreas donde está el ministro”, explicó la funcionaria.

