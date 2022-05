Dennis Falvy: ¡Montón de rejalados en aritmética!

Las Matemáticas y la comprensión lectora son 2 males de la mayoría de peruanos. Las ECE del Minedu confirman ello con muestras para más de 1 millón de colegiales. Vizcarra tuvo la desfachatez de argüir que los 86 congresistas que lo inhabilitaron para entrar al Congreso, a pesar de sus 164,000 votos, el bribón dijo que habían perdido legitimidad y que pretendían eliminar a sus enemigos por unos cuantos votos.

Este no le sumó los 30 votos que los congresistas en la Comisión Permanente votaron por lo mismo y que por Reglamento no pueden votar en el Pleno. Fueron entonces 116 votos. Uno más que los denominados 115 “golpistas” que lo vacaron. El Lagarto se olvidó que en votaciones congresales Urresti sacó medio millón de votos.

Kenyi más de 1 millón en el 2011 y cifra similar Popy Olivera para diputado en el año 1990. Querer asignar 10% del PBI para educación y 10% para salud es locura. Como el PBI es US$231,000 millones, esto es S/175,560. Es decir 2 sectores se llevarían casi todo el presupuesto nacional que es de S/197,000 millones y mucho más que lo que recauda Sunat en el año.

De los 7 millones afiliados a las AFP, apenas la mitad aportan y 2 millones no tienen nada en sus cuentas y con la 4UIT aprobadas recientemente para todos, este sistema ya no da más. Hay quienes desconocen que 100% es el límite y decir cambió 360 grados es volver al punto de inicio. No saben escribir 1 billón y expresar en decimales un milímetro.

Y Castillo no sabe aún si el pollo está vivo o muerto y metió a Croacia contra Rusia en vez de Ucrania. Y nunca suma, siempre resta.

