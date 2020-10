Dennis Falvy: “¿Acaso la FED quiere inflación?”

Este estupendo artículo de Michael Lebowitz y Jack Scott, es Ok pues todos nos preguntamos el por qué la FED quiere inflación, como lo señaló Powell en la última reunión de Jackson Hole y cómo hará para generarla. https://realinvestmentadvice.com/the-feds-bazooka-is-broken-will-direct-lending-be-next/



¿Qué es la inflación? “La inflación es un fenómeno monetario en el sentido de que es y sólo puede ser producida por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que en la producción”.

Parafraseando, a Milton Friedman, significa que más dinero persiguiendo menos bienes crea inflación.

Pero la FED sólo proporciona reservas bancarias; encajes que le llaman. Corresponde a los bancos, utilizar las reservas para hacer préstamos y crear dinero nuevo.

¡Así se crea el dinero!

Y esto es lo que se denomina ‘Efecto Secundario’, en que si Ud. deposita USD 1,000 en un banco y el encaje es 10%, su banco puede prestar USD 900 y lo hace y encaja USD 90 y entonces presta USD 810.

Hay entonces USD 100 de encajes y los dos depositantes creen que tienen USD 1,900 en sus cuentas bancarias.

Para hacer el saldo contable del banco, terceros le deben al banco USD 900.Pero la cantidad real es de USD 1,000.

Y si hacemos el ejercicio que el dinero viene, se encaja y el saldo se presta, con cada préstamo el dinero se multiplica y la oferta monetaria aumenta.

Pero de la misma manera que los bancos crean dinero, puede desaparecer. El dinero muere cuando se paga una deuda o cuando se produce un incumplimiento.

Si la deuda fuera productiva en conjunto, el PBI aumentaría más rápido que la deuda y eso no es cierto en los EE.UU.

La deuda necesita más deuda a tasas de interés más bajas para sostenerla y luego ello necesita inflación, lo que permite pagar deudas viejas de menor valor que cuando se generó el préstamo. Pero una reducción de la deuda reduciría la oferta monetaria y daría lugar a deflación y nuevos impagos.

Por ello la FED…

Para garantizar el aumento de los saldos de la deuda, la Fed fomenta nueva deuda con tasas de interés bajas. Y ello era el “Leit Motiv” del QE; es decir la flexibilización cuantitativa. Pero si los bancos no prestan no hay dinero nuevo.

Y, si los bancos estuvieran utilizando reservas recién añadidas para crear préstamos, el crecimiento de ellas estaría muy por debajo del crecimiento del QE.

Y hay data que los bancos en los EE.UU. no han estado prestando mucho. Para remate, la deuda casi no se paga por la pandemia.

Y, además la tasa de ahorro es notablemente más alta, y los ciudadanos están siendo prudentes y pagando deudas.

Los bancos tienen suficientes reservas excesivas para hacer billones de dólares en préstamos.

Helicóptero Money

La Fed está pidiendo inflación, lo que elevaría las tasas de interés futuras en detrimento de los beneficios bancarios.

¿Qué puede hacer la Fed si no logra persuadir a los bancos para que presten, creen dinero y generen inflación?

Ben Bernanke, presidente de la Fed en la crisis Sub Prime, dijo que la Fed podía imprimir dinero y distribuirlo al público. Se refirió a esto como “dinero del helicóptero”.

Con ello la Fed ha insinuado que pueden optar por convertirse en un banco y prestar directamente a los prestatarios. Si los bancos no hacen su trabajo; ¿por qué no hacerlo por ellos? A la Fed no le importan las ganancias y las pérdidas, ese es problema de los banqueros.

Si la Fed pierde dinero con un préstamo malo, puede imprimir más dinero para compensarlo por su monopólico “señoreaje”.

Si el dinero se presta directamente a Fulano, Zutano en la calle principal, o a una gran corporación o al gobierno, representaría una nueva arma en la lucha por más inflación.

Esto daría pie a que

Si la Fed te ofreciera un “préstamo” de USD 100,000 a una tasa de interés del 0% ¿lo tomarías? Sin duda, y como tal, la oferta de dinero y la inflación aumentarían.

Si la Fed gestiona la política monetaria con las mismas herramientas de la última década, no es probable que la inflación aumente significativamente.

La Fed entiende la trampa en la que su política monetaria los deja. Para escapar, la Fed puede considerar imprimir dinero. Sospechamos que hacer esto a través de esfuerzos de préstamo directo es su manera de salir de la trampa.

Una refutación popular a nuestra sinopsis es que es ilegal que la Fed haga préstamos directos.

Eso es muy cierto, pero tampoco se permite a la Fed comprar bonos corporativos y lo vienen haciendo y nadie lo objeta.

Si la Fed quiere inflación, puede conseguirla