Delia Muñoz: Pedro Castillo no podría acudir a la CIDH si no se anula investigación preliminar de la Fiscalía

En entrevista con Exitosa, la exprocuradora Delia Muñoz indicó que el abogado Benji Espinoza, defensa del presidente Pedro Castillo, no podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso el Tribunal Constitucional no acepte la tutela de derechos para anular la investigación dispuesta en su contra por la Fiscalía, debido a que esta instancia no acepta denuncias de Estado contra Estado.

“El abogado del presidente como abogado defensor puede acudir a todas las instancias. Me imagino que planteará un recurso excepcional ante el Tribunal Constitucional o podrá intentar ir a la Comisión Interamericana para plantear una denuncia contra el Estado, pero hay un problema el presidente es quien representa al Estado peruano y no se aceptan denuncias o trámites de Estado contra Estado”, declaró la exprocuradora Muñoz.

Cabe señalar que, el abogado Espinoza indicó que apelará la decisión del Poder Judicial de rechazar el pedido del presidente Castillo de ser excluido de la investigación preliminar que le realiza la Fiscalía por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en perjuicio del Estado.

“El JIP de la Corte Suprema ha declarado infundada la tutela de derechos que presentamos a favor del SPR Pedro Castillo. En ejercicio del derecho a recurrir, apelaremos la decisión por considerarla incorrecta dentro del plazo de 3 días hábiles“, publicó la defensa del mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

En otro momento, la exprocuradora Muñoz indicó que si la fiscal de la Nación concluiría que existen indicios que señala al presidente de la República con responsabilidad en actos de corrupción, algunos personajes políticos impulsarían la remoción del jefe de Estado por incapacidad moral.

