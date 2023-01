Defensoría sobre convocatoria de PNP a ‘Marcha por la Paz’: “El Estado no puede organizar manifestaciones”

En entrevista con Exitosa, el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, aclaró este lunes que el Estado no puede organizar ni promover manifestaciones, en alusión a la convocatoria de la Policía Nacional del Perú (PNP) a una ‘Marcha por la Paz’ para el 3 de enero en el marco del reinicio de las violentas protestas que dejó más de 25 fallecidos en el país.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, Castillo refirió que el órgano constitucional liderado por Eliana Revollar evalúa la movilización convocada por la institución policial.

“La Defensoría del Pueblo viene evaluando el tema (sobre ‘Marcha por la Paz’) pero no es una cuestión que, reiteramos, existe competencias propias de cada institución. En ese supuesto, el Estado no promueve ni puede organizar manifestaciones. Sí se puede ser parte de ellas, pero no se puede organizar con dinero de fondos públicas ninguna manifestación y eso lo queremos dejar bastante claro”, declaró en nuestro medio.

Indicó que la Defensoría siempre ha señalado que la protesta pacífica es un derecho constitucional que toda autoridad pública debe y resguardar, así como garantizar que se ella se desarrolle sin ningún inconveniente. Asimismo, mencionó que la competencia de la PNP y las FF.AA. es establecer un plan para proteger a la ciudadanía en caso ocurran actos de violencia.

“Ninguna autoridad, reiteramos, puede poner cortapisas al ejercicio del derecho a la protesta pacífica […]. En ningún supuesto, puede ser limitada”, agregó Castillo

Sin embargo, reiteró que no puede haber respuesta por parte del Estado al ejercicio del derecho a la protesta pacífica. “No puede interpretarse en ningún gesto estatal o por parte de ninguna autoridad como una forma de respuesta a un grupo de personas que desean movilizarse pacíficamente”, precisó.

Si bien dijo que su institución “no hace valoraciones de lo que señalan autoridades” sobre el teman en cuestión, aseguró que se pronunciarán “cuando corresponda”.

