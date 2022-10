Defensoría del Pueblo resalta que MINEDU haya retirado a María Tarazona del PRONABEC

La Defensoría del Pueblo resaltó este viernes que el Ministerio de Educación (MINEDU) haya cumplido con la medida correctiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) respecto a retirar de su cargo a la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), María Tarazona Alvino.

“Resaltamos que el Ministerio de Educación haya cumplido con la medida correctiva de SERVIR sobre desvincular a la señora María Tarazona Alvino del cargo de directora ejecutiva del PRONABEC por no cumplir con la experiencia laboral específica en la función o materia de 4 años“, escribió la entidad en su cuenta oficial de Twitter.

En esa línea, resaltó que permanecerán “vigilantes” a fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Nos mantendremos vigilantes a fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarias/os y directivas/os de libre designación y remoción. (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 21, 2022

Cabe recordar que, en entrevista exclusiva con Exitosa, María Tarazona reconoció que no cuenta con experiencia en el tema de becas; sin embargo, dijo que trabajó con la población objetivo del programa que ahora dirige.

“[¿Usted no tiene experiencia en el tema de becas?] No tengo experiencia pero sí he trabajado con la población objetiva y prueba de ello es que en estos días, a un mes de mi designación, hemos hecho un trabajo esmerado; que me evalúen por mi desempeño”, declaró en nuestro medio.

Indicó que su experiencia contempla principalmente sus 10 años en docencia en educación inicial, primaria y nivel superior. “Los docentes trabajamos con la población objetiva de cerca; somos nosotros los que hemos estado allá en ese Perú profundo”, agregó.

