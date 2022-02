Defensoría del Pueblo pide al Minsa solicitar opinión técnica de la OPS antes de flexibilizar medidas

La Defensoría del Pueblo pidió este lunes al Ministerio de Salud (Minsa) que los cambios, como la ampliación de aforos al 100% y el eventual retiro del uso de mascarillas en exteriores, se fundamenten en evidencias científicas y previa opinión técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).





A través de su cuenta de Twitter, la institución que lidera Walter Gutiérrez fue enfática en exigir que no se modifique el uso obligatorio de mascarillas debido a que la mayoría de la población no ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que pidió no adoptar “medidas precipitadas” que podrían aumentar los contagios y muertes a causa de la enfermedad.





Según el último reporte del Minsa, un promedio de 9 millones 735 630 personas recibieron la dosis de refuerzo a nivel nacional, lo que representa al 29.70% de la población.

“Solicitamos al titular de Minsa que los cambios sobre límites de aforo o uso de mascarillas se fundamenten en evidencia científica y en capacidades de nuestro sistema de salud”, se lee en el tuit de la Defensoría del Pueblo.

Pedimos a @Minsa_Peru no modificar uso obligatorio de mascarillas en exteriores e interiores porque la mayoría de la población no ha recibido la tercera dosis. Se deben evitar medidas precipitadas o infundadas que generen un aumento muertes por #COVID_19. (2/4) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 21, 2022

Asimismo, la institución insistió en que completar la vacunación de millones de niños, así como proteger con la tercera dosis y el uso generalizado de mascarillas en las escuelas, deben ser las prioridades del Gobierno de Pedro Castillo.

Por último, exhortan a la ciudadanía y las autoridades a no relajarse en el marco de la tercera ola de contagios.

“319 personas murieron por COVID-19 en una semana y los contagios persisten. Faltan camas UCI pediátricas, personal médico, infraestructura y equipos. La prioridad es salvar vidas”, puntualizó.

