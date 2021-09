Defensoría advierte que presentará demanda competencial contra el Gobierno si se vuelve a ignorar pedidos para cambiar al gabinete

En entrevista para Exitosa, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, emplazó nuevamente al presidente de la República, Pedro Castillo, a reconsiderar la composición del Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido.





También te puede interesar: Aníbal Torres aseguró que Vladimir Cerrón es una “influencia negativa” en el gobierno de Pedro Castillo

El titular de la Defensoría aseguró que existen algunos ministros que merecen ser removidos del cargo debido a la serie de cuestionamientos que recaen sobre ellos, además de considerar que no se aplicaron los filtros necesarios para designarlos.





“Consideramos que la forma cómo se ha designado a los ministros ha sido libérrima, no ha habido filtros ni observación de estándares que están en nuestra Constitución”, refirió.

En esa línea, Gutiérrez recordó que, hace más de 40 días, la Defensoría le envió una carta al jefe de Estado, sugiriéndole que realice algunos cambios en el equipo ministerial. Sin embargo, nunca recibieron una respuesta oficial.

“A principios de agosto, enviamos una comunicación […] Han pasado más de 40 días, entre tanto el presidente me citó y conversamos, el premier también me envió una comunicación un tanto descaminada, (pero no recibimos respuesta)”, manifestó.

También te puede interesar: Presidente Castillo: Si hay un terrorista demostrado en el gobierno, seré el primero en condenarlo

Por tal motivo, anunció que se volverá a enviar una nueva misiva al mandatario a fin de encontrar una respuesta, caso contrario advirtió que presentará una demanda competencial por menoscabo ante el Tribunal Constitucional, si el presidente Castillo vuelve a ignorar el pedido de la Defensoría del Pueblo.

“¿Qué va a pasar si el presidente no nos contesta? Tiene tres opciones. Uno: que el presidente quede silente y no nos conteste. Dos: que nos diga que ha tomado nota de lo que le hemos enviado. Tres: que nos diga ‘miren ustedes no tienen facultad para decirme esto’. Si no nos contesta o si sucede esto último, procederemos a presentar una demanda competencial por menoscabo”, alertó.

El defensor del Pueblo remarcó que la demanda, que pretende interponer su institución, está argumentada en que la actuación del Gobierno afecta las competencias de la Defensoría.

“Al no contestar a la Defensoría, (el Gobierno) está reduciendo que cumplamos nuestras competencias”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: