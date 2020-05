Debido al aumento de liquidez, el 52% de las personas piden congelar sus créditos

En tiempos de crisis por la real caída de ingresos en muchos sectores por el Covid-19, estudios afirman que por lo menos 4 de cada 10 peruanos vieron resentidos sus ingresos reales mensuales. Por eso algunas personas toman una decisión que no siempre es la mejor, pero no hay demasiadas opciones: pidieron reprogramación o congelar cuotas. De acuerdo a lo informado y mencionado por quienes son especialistas en finanzas, siempre va a ser mejor y más recomendable abonar aquello que debe si tiene el dinero es mejor pagar. Esta no es la situación de miles de familias peruanas y por eso bancos están tomando determinaciones en cuanto eso.

Por ejemplo, en primer lugar el Banco de Crédito del Perú informó por sus distintos canales que si se toma en cuenta el plazo de cuarentena, ya lleva 368.000 operaciones que corresponden a congelamiento de cuotas o a reprogramación de ellas, para clientes que son pequeñas o medianas empresas y también personas naturales. Estas operaciones que permiten dar mayor alivio a múltiples sectores fueron por un totala aproximado de 23.000 millones de Soles. Si se toman las PYMES únicamente (que son las que más complicaciones tienen), de la totalidad de los créditos que fueron solicitados con anterioridad a este estado de emergencia que vive el país por el Covid-19, un 66% eligió reprogramar cuotas o congelarlas.

Pero no sólo se trata de las empresas, las personas naturales que no cuentan con ingresos fijos o las que sí pero están cobrando un menor salario -si no fueron despedidos- aproximadamente, también tienen complicaciones económicas. Muestra de ello es que el 52% que tienen créditos personales solicitaron la medida de reprogramación o de congelamiento de las respectivas cuotas que venían pagando. En créditos hipotecarios fue el 43%, en MiVivienda puntualmente el 39%, y en tarjetas de crédito, aproximadamente el 46%.

Reprogramación o congelamiento: lo que significa

Es importante saber que para cancelar un crédito del BCP, conocer qué significa en primer lugar el congelamiento, es fundamental. Consiste en que a usted se le otorga un mayor plazo para pagar, pero va a seguir teniendo la obligación legal de abonar sus cuotas. Este mayor plazo generalmente puede ser desde 24 a 48 meses, pero siempre se va a establecer según el tipo de crédito de que se trate en particular. Por otro lado está la posibilidad de la reprogramación, la cual es siempre más recomendable para aquellas personas que están prácticamente seguras que en los próximos meses ven que sus ingresos van a ir cayendo. Las reprogramaciones pueden ser de varios plazos pero, por ejemplo, BCP otorgó en algunos casos de hasta 90 días, aunque puede ser menor claro.

Estas posibilidades como las que toma el gobierno pueden ser positivas, pero recuerde que elegir una u otra opción va a ser siempre bueno cuando definitivamente no pueda pagar la cuota de su crédito, sin importar cuál sea, debido a que la obligación crediticia con las entidades financieras no va a desaparecer sino que se va a postergar simplemente para más adelante.