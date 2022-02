De Soto sobre Castillo: “Las metas que tiene a favor del pueblo pueden ser logradas con la Constitución del 93”

Hernando de Soto, excandidato presidencial por Avanza País, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, para conversar sobre los “peligros” de convocar una Asamblea Constituyente”.





“Le dije que una de las cosas que más me preocupaba en este momento es haber escuchado que su primer ministro (Héctor Valer) dijo que se postergaba el momento constituyente del Perú por tres o cuatro años. Le dije que eso para mí era muy preocupante”, indicó De Soto.





El economista precisó que redactar una nueva Carta Magna es “darle a un pequeño grupo de personas el derecho a cambiar las leyes fundamentales del Perú. Es un cheque en blanco”.

Hernando de Soto advirtió que proponer una nueva Constitución Política es parte de una agenta “manejada por un secretario general (Vladimir Cerrón) que dice ser comunista”.

Por otro lado, el excandidato presidencial dejó en claro que “postergar un momento constituyente” será interpretado como “no me van a expropiar hoy, pero lo van a hacer dentro de cuatro años”. Finalmente, le pidió al presidente Castillo que empiece a resolver los problemas del país para que “haya un compromiso claro a no imponer una Constitución”.

“Le he dejado documentos al presidente indicando que todas las metas que él tiene a favor del pueblo pueden ser logradas con la Constitución de 1993, que no es una creación del golpe de Estado, sino que vienen después del golpe para prohibirlo y para luchar contra Sendero”, puntualizó.

