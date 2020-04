De lejos mejor para vencer al coronavirus

En estos tiempos de coronavirus, esta pandemia que se ha causado miles de muertos en todo el mundo, hay un arma capaz de derrotarlo. Se llama distanciamiento social. ¿En qué consiste? En que los individuos se mantengan lo suficientemente lejos unos de otros para que el coronavirus no se expanda.

Esto del distanciamiento social no es nuevo y ya se aplicó con éxito en otras emergencias sanitarias, pero esta herramienta resulta más importante ante el coronavirus porque hasta ahora no existe una vacuna para hacer frente a esta enfermedad.

La distancia social, como otros la llaman, consiste en evitar las multitudes y mantener una distancia de más de un metro con otras personas. Esta arma contra el coronavirus también implica no tocar a otras personas, y por supuesto, eso incluye nada de los apretones de manos.

El contacto físico es la vía de contagio más probable y la forma más fácil de expandir la enfermedad. Recuerde: mantén esa distancia de al menos un metro y no toque a los otros. Si bien, la distancia social no puede prevenir el 100% de los contagios, pero siguiendo estas simples reglas los individuos pueden jugar un rol importante en disminuir la propagación del coronavirus.

Si el número de casos no se mantiene por debajo de lo que el sistema de salud puede gestionar los hospitales pueden verse sobrepoblados, y derivando en muertes innecesarias. Si bien el aislamiento social parece una medida fácil de aplicar, al momento de practicarlo surgen muchas preguntas, como si se puede salir de casa.

En nuestro país, al decretarse el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento social, solo se permite que salgan de su casa las personas autorizadas para trabajar (personal de salud, policías, militares, entre otros) y aquellas encargadas de proveerse de sustento para la alimentación de su familia. Por ello, si usted quiere salir a pasear, hacer footing, o pasear a su mascota, mejor desista, por más cuidado que tenga, ya que no se sabe en qué momento puede contraer el mal. Aquí cinco preguntas claves:

1- ¿PUEDO SALIR DE CASA? Si no es para comprar alimento y no realizas ningún trabajo autorizado, permanece en casa. Así no te expondrás al contagio ni a tu familia.

2-¿PUEDO IR AL MERCADO? Sí, pero solo si tiene que ir por alimentos. Trata de evitar las horas punta, ve temprano en la mañana y evita las multitudes. En el distanciamiento social la idea es salir solo cuando es estrictamente necesario.

3- ¿PUEDO COMPRAR COMIDA PREPARADA? En esta etapa de aislamiento se ha pedido que no expenda comida preparada y cuando se permita, solo será para atender pedidos a domicilio. Si ve a algún ambulante ofrecer comida preparada, piénsalo dos veces antes de consumirla.

4- ¿PUEDO LLEVAR A MIS HIJOS AL PARQUE? No porque en esta etapa de emergencia sanitaria se ha prohibido salir con los hijos a la calle. Además, los niños son de tocar las cosas que existen en la calle. Ya sea un parque, unas rejas, o un mostrador, pueden infectarse del mal y contagiar a la familia.

5- ¿PUEDO IR A DAR UNA CAMINATA? No, estamos en una etapa de aislamiento social y se pide a la población que permanezca en su vivienda.

6- ¿PUEDO USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO? Si necesitas usarlo, puedes usarlo, pero debes tener cuidado. Primero, distanciamiento social de al menos un metro. Si alguien está tosiendo o estornudando trata de no sentarte a su lado. Evita las horas punta. Lávate las manos cuando te bajes.

7- ¿CUÁL ES SU PRINCIPAL RECOMENDACIÓN? ¡Qué lo hagan! Cada quien tiene la oportunidad de detener la transmisión en su barrio, tienen la oportunidad de evitar que se pierdan vidas, así que no se infecten.