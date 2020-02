¿De dónde surgió la idea para crear la cinta ‘Parásitos’?

Es evidente que las mejores películas no son únicamente las de habla inglesa. Sin embargo, ha sido la película coreana ‘Parásitos’, dirigida por Bong Joon-ho, la primera cinta cuyo idioma no es el inglés en recibir el Óscar a Mejor Película. Un verdadero acontecimiento histórico. El filme obtuvo además las estatuillas de Guion original, Dirección y Película internacional.

Con modestia notable, el director coreano al recibir el galardón de mejor director relató que “cuando era joven estudiaba cine y decían que si llegabas a lo más profundo del corazón, podrías contar una historia a un nivel más personal y creativo. Y eso lo aprendí de Martin Scorsese”.

Aunque los cuatro Óscar acaso sean los premios más noticiosos recibidos por ‘Parásitos’, en verdad son la continuación de numerosos galardones entre los que se cuentan la Palma de Oro en Cannes, Mejor Película en el Festival de Sídney, Mejor Película Extranjera en los Golden Globes, para mencionar solo algunos.

Una historia reconocible

Lo que ‘Parásitos’ cuenta sobre la desigualdad de clase y la lucha eternamente desigual entre los que tienen y los que no es tan reconocible que su historia podría trasplantarse fácilmente a cualquier sociedad contemporánea, y lo hace sin emitir juicios ni dar sermones ni ofrecer soluciones fáciles.

Bong Joon-ho ha revelado cómo se le ocurrió la historia de ‘Parasitos’. “Sucedió mientras rodaba ‘Rompenieves’ (2013), que ya era una película sobre la oposición entre ricos y pobres. Quise ahondar en el tema, y se me ocurrió hacerlo a partir de la idea de infiltración. Cuando yo era joven, di clases particulares a un niño rico. Cuando iba a su casa me sentía intruso de un mundo al que no pertenecía. Aquella mansión era impresionante. Y yo pensaba en lo divertido que sería si mis amigos pudieran colarse conmigo en la casa”, explicó el cineasta.

El director coreano también ha explicado que las relaciones de clase están siempre presentes en sus filmes: “Intentamos ignorarlas porque nos incomodan, pero no hay manera. Cuando nos presentan a alguien, de forma instintiva reparamos en la ropa que viste, en si su teléfono es de gama alta o si su reloj o su bolsa son caros. Y, si nos acercamos lo suficiente, incluso nos fijamos en cómo huelen. Todo, hasta nuestro olor corporal, es un asunto de clase”.