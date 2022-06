Darwin Espinoza responde a vicepresidenta del Congreso Lady Camones: Audio filtrado “desnuda su personalidad”

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, dio declaraciones sobre el audio filtro de la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, alegando que no debería llamarlo delincuente, a pesar de su investigación por el caso “Los Niños”.

“En el audio la señora (Lady Camones) afirma que la bancada es una banda delincuencial que yo lidero, eso es lamentable. Sale de una forma agresiva a dar ese pensamiento, así haya sido un ámbito privado, desnuda su personalidad”, expresó Espinoza.

“Estoy demostrando con todos los documentos la justificación de todos mis actos, yo no tengo nada que ocultar, me he puesto a disposición de la Fiscalía y del Poder Judicial”, agregó el congresista.

Cabe recordar, que en un audio difundido por el diario Correo y según el medio, que grabado semanas atrás en una reunión del partido Alianza para el Progreso, se oye a la la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, que “Acción Popular es una banda delincuencial”.

“Acción Popular es una banda delincuencial. (…) De verdad, yo tengo uno de Áncash, Dios mío, es el que lidera todo y es el cabecilla (la interrumpen), es Darwin Espinoza”, se le escucha manifestar a Camones.

Tras la difusión del audio, Lady Camones declaró que sus comentarios se trataban de su “opinión personal” y que “no es novedad”.

Por otro lado, Darwin Espinoza tiene un impedimento de salida del país por 9 meses debido a la investigación del caso “Los Niños”, presuntamente por integrar una supuesta mafia enquistada en el Gobierno y que lideraría el Presidente de la República Pedro Castillo.

