Darwin Espinoza: María del Carmen Alva llamó ‘indio de m’ a un congresista el sábado pasado

El congresista Darwin Espinoza de Acción Popular criticó a la extitular del Legislativo, María del Carmen Alva, tras jalonear esta mañana a la legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático) en pleno hemiciclo.

“La señora se ha sentido desde el primer día presidenta del país, es por eso que ahora jalonea, grita e insulta“, dijo en declaraciones para la prensa.

El congresista acusado de ser parte de “Los Niños” mencionó que esta no es la primera vez que la parlamentaria de Acción Popular agrede a otro colega.

Según mencionó, Alva Prieto llamó ‘indio de m’ a uno de sus correligionarios durante un plenario del partido de la lampa, que se desarrolló este último sábado.

“Ustedes no saben; el sábado pasado hubo un plenario de Acción Popular y (María del Carmen Alva) le ha dicho ‘indio de m’ a un congresista, entre otras lisuras más“, señaló.

“Dijo que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias, eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario“, continuó.

Darwin Espinoza también dijo esperar que la expresidenta del Congreso “no sea blindada en la Comisión de Ética por sus amigos”.

María del Carmen Alva y las veces que generó polémica

A inicios de julio, la entonces presidenta del Congreso expresó una cuestionable frase sobre la unión de “blancos e indios” al tratar de comparar la labor del Poder Ejecutivo con la del Congreso.

“Dicen que son ‘el Gobierno del pueblo’, esa es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos, sin excepción, a nivel nacional: Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases”, dijo desde Piura.

Meses atrás, Alva Prieto también protagonizó un altercado con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzáles.

En dicha ocasión, la extitular del Legislativo exigió respeto a la burgomaestre alzándole la voz.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa. En esta reunión está en mi casa, le exijo respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes”, mencionó en una sesión que se llevó a cabo en febrero de este año.

“Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera; somos representantes del pueblo y trabajamos por el pueblo”, continuó.

