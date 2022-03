Darwin Espinoza: María del Carmen Alva está interesada en la vacancia, quiere ser presidenta del país

El legislador de Acción Popular, Darwin Espinoza, afirmó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien también pertenece a su bancada, está interesada en que proceda la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo porque estaría interesada en asumir el máximo cargo en Palacio de Gobierno.





Espinoza Vargas también aseguró que la titular del Parlamento se comunica con sus correligionarios para ser apoyada en iniciativas que le permitan alcanzar sus objetivos.

“La señora (María del Carmen Alva) está interesada en que haya vacancia. La señora quiere ser presidenta del país. Eso es verdad. (Me baso) en sus comentarios, sus escritos dentro del grupo, a las llamadas por teléfono a los congresistas. Todo es fundamentado”, manifestó el parlamentario en una entrevista para Canal N.





“No hablo por hablar ni para calumniar a la persona. No solo he sido yo, sino varios congresistas que hemos sido mensajeados para apoyarla”, añadió.

MOCIÓN DE VACANCIA

En entrevista con Exitosa, el congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se mostró confiado en que la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que su agrupación presentó ayer, obtendrá los 52 votos requeridos para que sea admitida a debate y así el mandatario sea citado al Parlamento.

“Vamos a poder citar al presidente al Congreso para que pueda aclarar todas las dudas en su contra. En este momento, él tiene la gran oportunidad de responder ante la población representada en el Congreso”, manifestó.

