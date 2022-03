Darwin Espinoza enviará cartas notariales a quienes lo vincule con ‘Los Niños’

El congresista de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, se pronunció acerca del testimonio de la empresaria y promotora de negocios, Karelim López, quien habría denunciado la existencia de una presunta agrupación denominada ‘Los Niños’ que se encargaría de obedecer las órdenes del presidente de la República, Pedro Castillo. Este grupo estaría integrado por cinco congresistas acciopopulistas, según la aspirante a colaboradora eficaz.





Ante ello, el parlamentario indicó que presentará cartas notariales a quienes lo sindiquen como parte de dicho grupo.

“La Sr. Karelim López no ha mencionado mi nombre, yo he accedido a parte de su declaración y solo ha dado nombres de dos congresistas. Yo no sé de dónde han sacado mi nombre, que yo pertenecería a un grupo llamado ‘Los Niños’. (…) Yo estoy cursando cartas notariales a aquellos irresponsables que, sin saber o tener un sustento, me sindican como parte de una supuesta organización criminal”, declaró Espinoza en una entrevista con Canal N.





Cabe señalar que, López Arredondo brindó su versión ante la Fiscalía, en donde mencionó que los congresistas Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo formarían parte de ‘Los Niños’. Acerca de ello, Darwin Espinoza informó que su agrupación parlamentaria respaldará a dichos legisladores.

“Conocemos la trayectoria de ellos y si no hay nada que sustente la denuncia, vamos a creer en ellos”, señaló.

Por último, descartó conocer a la empresaria Karelim López y confirmó que sostuvo diferentes reuniones con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. “Yo no creo que esas declaraciones hasta que no muestre las pruebas. Es fácil acusar a una persona sin poder probarlo”, manifestó.

