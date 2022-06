Darwin Espinoza confirmó que este lunes denunciará a Lady Camones ante la Comisión de Ética

El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) afirmó este miércoles que denunciará a la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso), ante la Comisión de Ética, tras calificar de “banda delincuencial” al partido de la lampa en un audio filtrado.

“El próximo lunes presentaré la denuncia ante la Comisión de Ética contra Lady Camones, ya que estaré de regreso de la semana de representación. Previamente voy a reunirme con la bancada, porque los términos usados por la señora Lady Camones perjudican la imagen de nuestro partido”, sostuvo Espinoza, sindicado como uno de ‘Los Niños’, en diálogo con Correo.

Además, señaló que las expresiones de legisladora de APP se dan porque se está “fiscalizando a sus amigos: el acalde de Chimbote, el de Nuevo Chimbote y el gobernador regional de Áncash”.

“Ella no hace ninguna fiscalización sabiendo que nuestra región en una de las más golpeadas por la corrupción. En mi caso, no tengo ningún proceso judicial ni me han juzgado como a sus amigos”, recalcó el parlamentario.

Como se conocer en integrante de la bancada de Acción Popular, tiene impedimento de salida del país por nueve meses por el caso Puente Tarata. Además, fue señalado por la empresaria Karelim López como parte de ‘Los Niños’, grupo de parlamentarios que presuntamente negociaba obras con el actual Gobierno.

Más temprano, Espinoza Vargas utilizó sus redes sociales para lamentar las declaraciones difundidas por su colega, en un audio difundido ayer por los medios de comunicación. “Bien dicen que las ansias de poder muestran el verdadero rostro de las personas. Por eso, lamento las declaraciones de Lady Camones. En la Bancada Ancash hemos tenido una buena relación, pero en privado ella ya me juzgó y condenó, siendo yo inocente y sin ningún proceso judicial”, escribió.

