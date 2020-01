Danna Paola estalla contra alumnos de La Academia por insultarla

La cantante mexicana Danna Paola, quien funge actualmente como juez de La Academia, explotó contra Gibrán y Francely, dos alumnos del “reality” por faltarle el respeto y llamarle “culera”.

Luego de la presentación de Gibrán, la intérprete de “Mala fama” dio su opinión sobre esta, destacándolo como la mejor presentación que ha tenido, sin embargo, terminó su comentario con un “tú dime, ¿así no soy culera contigo?”.

“No creas que no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en La Academia”, dijo la cantante. Además, subrayó que ella no estaba de coach para “verse bonita”, sus 20 años de carrera la respaldan y “nunca le ha faltado el respeto a nadie”.

“Yo no vengo a ser tu amiga tampoco, si te caigo bien o te caigo mal no me importa”, agregó la cantante.

Luego de los comentarios hechos por Danna a ambos alumnos, el conductor Adal Ramones explicó que Paola se molestó por un comentario que Gibrán y Francely hicieron en el “backstage”.

Ante esto, Danna Paola tomó la decisión de ya no brindarle sus críticas a ambos en lo que resta del programa.