Daniela Osores sobre el hambre: “12 mil personas más podrían morir al día”

Esta mañana, en el programa “Exitosa Perú”, conversamos con Daniela Osores, Gerente General de Banco de Alimentos Perú, para que nos explique sobre la realidad del hambre a nivel nacional en medio de la pandemia por el coronavirus.



“Sabemos que es una problemática que golpea a los peruanos, sin embargo esta coyuntura ha acentuado esta situación, de hecho se calcula que son 12 mil personas más que podrían morir de hambre al día a nivel mundial, y en Perú definitivamente las cifras del hambre y que obviamente van de la mano con indicadores de pobreza están en aumento y si hacemos la comparación en Latinoamérica, Perú es uno de los países que retrocede en estos índices de pobreza y hambre“, indicó Osores.

Por otro lado, La gerente General nos comentó cuando es que se habla precisamente de una persona que cuenta o vive la realidad de tener hambre, esto es con base en la cantidad y calidad.

“Hablamos de hambre cuando una persona no tiene la capacidad básica para poder alimentarse, hablando técnicamente de inseguridad alimentaria es cuando no tiene los alimentos de manera continua, o sea no tiene las raciones para todo el día. El hambre se basa en la cantidad y calidad, la continuidad, constancia y cantidad”, precisó la gerente General del Banco de Alimentos.

Además, nos comentó que la problemática viene desde la etapa infantil, ya sea por el tipo de alimento que se consume y los resultados que puede traer a largo plazo.

“Los recursos económicos para los alimentos va a llevar a comprar productos que no nutren y esto es visible en los niños. Cuando un menor de dos años no consume los alimentos en calidad ni en cantidad como se debe esto será un daño irreversible y que finalmente termina repercutiendo en la población del país. Es por eso que el Banco de Alimentos hace 6 años lucha para aliviar el hambre de miles de peruanos, durante esta pandemia hemos atendido a más 250 mil personas en 15 regiones de nuestro país”, finalizó Daniel Osores.

