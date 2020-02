El congresista por Podemos Perú, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que ha solicitado al Parlamento que no se le incluya en la planilla de haberes.

“Hoy mismo he cumplido mi primera promesa electoral. Documento 1: Indico a la Caja de Pensiones que seguiré cobrando mi pensión de general (r) del EP. Documento 2: Solicito al Congreso que no se me incluya en planilla de haberes”, indicó Urresti en su cuenta de Twitter.