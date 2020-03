El congresista por Podemos Perú, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su decisión de renunciar voluntariamente a que le asignen efectivos policiales para seguridad personal.

“Acabo de oficializar ante el Congreso mi renuncia a contar con seguridad personal”, indicó Urresti a través de una carta dirigida a Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso de la República.

Asimismo, el parlamentario aseguró que el motivo de dicha solicitud es la “creciente y alarmante inseguridad que aqueja a la población, considero de vital importancia se evalúe de manera integral la reasignación de los mismos para el servicio de la seguridad ciudadana”.

Daniel Urresti solicitó que no se le pague su sueldo como congresista

El parlamentario solicitó al Congreso que no se le incluya en la planilla de haberes. “Hoy mismo he cumplido mi primera promesa electoral. Documento 1: Indico a la Caja de Pensiones que seguiré cobrando mi pensión de general (r) del EP. Documento 2: Solicito al Congreso que no se me incluya en planilla de haberes”, indicó Urresti en su cuenta de Twitter.