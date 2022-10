Daniel Urresti: Rafael López Aliaga ganó las elecciones para ser una punta de lanza contra el Ejecutivo

El excandidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, consideró que el virtual burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, ganó las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para ser “una punta de lanza” contra el Poder Ejecutivo.

“Lo que ha hecho López Aliaga es ganar las elecciones justamente para ser una punta de lanza contra el Ejecutivo, y los que han votado por él han votado para que él haga eso. Él está en su papel, esa es mi opinión”, declaró Urresti para el periodista Jesús Verde.

También te puede interesar: Betssy Chávez sobre Rafael López Aliaga: “Tiene que sentarse a conversar con todos”

En esa línea, criticó que el candidato de Renovación Popular pretenda ejecutar su gestión sin trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, ya que necesitará a dicho poder del Estado debido a los escasos recursos con los que cuenta la Municipalidad de Lima.

“¿Cómo puedes hacer cosas por Lima sin trabajar con el Ejecutivo? En mi caso yo no politicé, yo no me basé en decir ‘Urresti sí, burros no’ o cosas por el estilo, porque si tú estás postulando para ser alcalde de Lima es un cargo técnico, donde tú te comprometes con la ciudad a mejorarla, a mejorar la calidad de vida de la gente y para eso requieres del Ejecutivo, la municipalidad no tiene los recursos suficientes“, manifestó.

Agregado a ello, el excandidato aseguró que, si ganaba los comicios, hubiese buscado los consensos necesarios para cumplir con sus promesas de campaña.

“Si yo hubiese ganado, lo que yo hubiese hecho es justamente buscar todos los puentes que me permitan cumplir con todas las promesas que se hizo“, puntualizó Urresti Elera.

Daniel Urresti señalo que #RLA ganó las elecciones para ser una punta de lanza contra el gobierno de Pedro Castillo. Agrego que la municipalidad no tiene presupuesto y que de haber sido elegido alcalde habría buscado todos los puentes para cumplir con sus promesas pic.twitter.com/tX3fTMw5Jm — Jesús Verde (@jesusverdeL) October 7, 2022

Otras noticias en Exitosa