Daniel Urresti: “Ollanta Humala y Nadine Heredia no son mis amigos”

El congresista electo por Podemos Perú, Daniel Urresti Elera, quien fuera ministro del Interior durante el gobierno del exmandatario Ollanta Humala, marcó distancia de la ex pareja presidencial, tras ser consultado por las tres investigaciones que afrontan actualmente los fundadores del Partido Nacionalista Peruano.

Urresti Elera en declaraciones a diario Exitosa, dijo que que no le une ningún tipo de lazo con los Humala, ni con su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. Solo tuvieron contacto como autoridades y nada más que eso. Aclaró que no conoció presuntos hechos delictivos que la Fiscalía les atribuye a los líderes del nacionalismo.

“¿Yo qué puedo saber si son culpables o inocentes? Yo no tengo ninguna cercanía (con Humala y Heredia). Yo he sido ministro ¿Acaso he sido amigo de ellos? Ollanta y Nadine no son mis amigos. ¿Acaso, he estado en su casa? ¿Me compartían sus cosas? ¿Nos hemos ido juntos a la ducha? Aquí no ha habido una relación amical. Ha sido una relación de presidente- ministro. Yo, en el Ministerio del Interior, jamás he visto nada”, dijo Urresti y prosiguió.

“A mí, Nadine Heredia jamás me ha llamado. Nunca me ha citado, nunca me ha dicho ‘señor ministro, venga que quiero conversar con usted’. Nunca me ha llamado por teléfono o se ha dirigido a mi persona ¿Está claro o no se entiende?”, expresó vehementemente el legislador electo.

En otro momento, el general del Ejército en retiro indicó que espera un proceso justo para los Humala- Heredia, y haya una sentencia definitiva a nivel judicial para los exinquilinos de Palacio de Gobierno entre 2011 y 2016.

“Espero que todos los procesos donde están investigados (Ollanta Humala y Nadine Heredia), haya un debido proceso, se llegue la verdad y que la condena, absolutoria o condenatoria, sea realmente lo que merezcan”, recalcó Urresti.

“Ellos (Humala y Heredia) están siendo, en este momento, investigados, ya hay una acusación y van a seguir el juicio. Como ha sido dada (pesquisa) no me parece muy bien que, todo esto, se esté dando. El gran problema acá es que la policía no ha participado en la investigación”, agregó el congresista más votado.

Contra delincuencia

De otro lado, Urresti Elera aseguró que trabajará desde el Congreso para impulsar la reforma judicial que le dé más armas a la Policía Nacional para combatir la delincuencia que azota las calles de todo el país.

“Ahora todo lo quieren hacer los fiscales dejando de lado a la Policía, que tienen todas las herramientas de investigación, porque mientras esperamos a que se abra la carpeta fiscal, los delincuentes vuelven a estar en las calles delinquiendo porque ya no están en flagrancia”, finalizó.