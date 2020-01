Luego de que el Jurado Especial Electoral Especial anunciara este miércoles que el candidato al Congreso por Podemos Perú, Daniel Urresti, quedaba excluido de la contienda electoral debido a que omitió declarar una sentencia por delito doloso por difamación agravada en su contra, el exministro del Interior visitó el set de Exitosa, te escucha para dar su versión de los hechos.

“Ahora me sucede exactamente lo mismo que cuando postulamos a la alcaldía de Lima. Los poderosos como el Grupo Romero y la Confiep nuevamente deciden -y nos traban como borregos- y hacen uso de un leguleyada para sacarme. A ellos no les conviene que yo llegue al Congreso. Están temblando. Ellos saben quiénes deben llegar al Parlamento; los corruptos”, indicó Urresti en primera instancia.

“No les conviene que yo llegue al Congreso, porque yo no soy títere de nadie. Yo estoy postulando y voy a ser congresista para legislar a favor del pueblo. No queremos que siga la mafia y la corrupción. Necesitamos sacar las leyes que ellos han evitado que salgan desde hace tiempo. La ley antimonopolios, la ley de los genéricos, etc. Todo aquello que es a favor de la corrupción ellos lo han evitado”, agregó.

Luego, el candidato aseveró que es claro que los que más se benefician con su exclusión es el fujimorismo. “Fuerza Popular ahora tiene tres cabezas; la de Martha Chávez, la de Solidaridad Nacional y el aprismo”.

Sobre la demanda de difamación y todo lo que ello ha desatado, Urresti explicó: “Como ministro, llamé la atención a una persona que no cumplía con su labor y tenía todo el derecho de hacerlo y debido a eso se me denunció por difamación. El error que yo cometí fue encargar este caso a una abogada que no se hizo cargo. Prácticamente me dio información cuando la sentencia ya estaba dictada. Aquí tengo el documento en donde estoy rehabilitado. Yo di a conocer esta sentencia en mi hoja de vida. ¿Por qué faltando dos semanas para las Elecciones se le ocurre al JEE se le ocurre sacarme de carrera?”.

“Yo me inscribí hace tres meses. Dentro de la revisión que hace el JEE, se supone que lo primero que deben revisar es a las cabezas y yo soy el primero de mi lista. No me han hecho conocer nada en tres dos meses y medio. Han esperado dos semanas para que termine la campaña para sacarme esta leguleyada. Aunque no estaba obligado, yo puse esta sentencia en mi hoja de vida”, destacó el miembro de Podemos Perú.

Asimismo, aseguró que las sentencias que te inhabilitan poder postular son las que se tratan de corrupción, drogas, violación y narcotráfico. “Esta denuncia es algo privado entre dos personas que no tienen nada que ver con el Estado”.

“El JEE aseguró dos falsedades; la primera es que se indica que en mi hoja de vida no puse esta sentencia y claro que lo he hecho. No tenía obligación de hacerlo. Lo segundo que afirman es que no estoy rehabilitado, pero acá tengo el documento de rehabilitación. Al momento de mi inscripción, mi abogado solicitó que eso se ponga en conocimiento, que se envié el documento. Ambas causales son falsas. Yo continúo normal con mi campaña. Es muy posible que mañana apelemos”.

