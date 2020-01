Daniel Urresti: “El JNE nos va a dar la razón y llegaremos al Congreso”

No baja los brazos. El candidato al Congreso Daniel Urresti aseguró que confía en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le dará la razón y revertirá la exclusión que le impuso el Jurado Electoral Especial Lima Centro que lo deja fuera de carrera en las elecciones parlamentarias que se realizarán el 26 de enero.

En ese sentido, el número uno de la lista de Podemos Perú anunció que se presentará hoy junto a sus abogados al JNE con la documentación necesaria que confirma que no vulneró la ley electoral y cumplió con todos los requisitos para ser aspirante a una curul.

“Estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones nos va a dar la razón, y que vamos a llegar al Congreso a legislar a favor del pueblo. Nos va a dar la razón porque estoy habilitado y lo puedo demostrar con documentos. Si el Jurado Electoral Especial no ha tenido esos documentos no es culpa mía, porque hemos presentado toda esa documentación y lo hemos hecho a tiempo”, señaló a diario Exitosa.

Urresti reiteró que la información en su hoja de vida respecto de una sentencia condenatoria que el JEE consideró, la presentó como una anotación marginal, debido a que inicialmente sus abogados le dijeron que no era necesario hacerlo, pero luego otra abogada le dijo que sí debía presentarla.

“Además, el Jurado desde el 27 de diciembre ya no podía sacar a nadie de carrera, salvo que tenga condena y yo no tengo ninguna condena. Estoy rehabilitado tengo los documentos probatorios que vamos a presentar mañana (hoy) para que se revierta esta exclusión”, agregó.

Acción de amparo

Asimismo, el también exministro del Interior señaló que en caso el JNE insista en excluirlo de la contienda electoral, sus abogados presentarían una acción de amparo ante el Poder Judicial. “No creo que lleguemos a eso, pero existe el amparo en caso insistan en equivocarse. Si fuera el caso, lo haríamos de inmediato”, enfatizó.

Por otro lado, volvió a responsabilizar de esta ‘leguleyada’ para sacarlo de carrera antes de dos semanas a grupos empresariales poderosos porque “las encuestas no están favoreciendo a los congresistas que ellos quieren colocar” en el Legislativo.

“Las encuestadoras no están sacando sus resultados porque a estas alturas, faltando 15 días, no pueden poner en juego su credibilidad y tengo una ventaja grande. Solo en Lima tengo más de 30% de intención de voto; por eso no les conviene de ninguna manera que yo salga elegido. Detrás de los intentos de excluirme están las manos que entregan 3.7 millones de dólares, que salga la candidata de su preferencia, los mismos de siempre que están dispuestos a invertir su dinero para tener congresistas que le sirvan como títeres y respondan a sus intereses”, recalcó.