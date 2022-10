Daniel Urresti descarta aceptar eventual convocatoria del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga

En entrevista exclusiva con Exitosa, el excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, descartó este viernes aceptar una eventual convocatoria del virtual burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, para trabajar en conjunto el tema de la seguridad ciudadana al interior de la comuna limeña.

“[¿Si Rafael López Aliaga te convocara para colaborar con él en enfrentar en particular el tema de la seguridad, tú estarías dispuesto a trabajar con él?] No, de ninguna manera. Yo ya demostré que se puede trabajar en seguridad ciudadana. La primera vez que perdí las elecciones me fui a Los Olivos y ese distrito volvíó a tener tranquilidad”, declaró en nuestro medio.

A pesar de rechazar un acercamiento, Urresti le deseó los mejores éxitos al líder de Renovación Popular en su lucha para combatir la delincuencia en la capital. “Le deseo lo mejor al señor Rafael López Aliaga, Lima necesita recuperar la seguridad. Nada se puede puede si no se recupera la seguridad“, manifestó.

Asimismo, también envió un mensaje a los electores que no votaron por él: “No han votado ustedes por planes porque mi plan era el mejor de todos. Los planes que yo proponía para recuperar la seguridad ciudadana eran totalmente viables y los íbamos a realizar a partir del 2 de enero“.

Recordemos que el pasado 3 de octubre, tras conocer su victoria electoral, López Aliaga dijo que deseaba contar con el apoyo de Urresti en seguridad ciudadana. Un día después, en nuestro medio, reveló haber intentado comunicarse sin éxito con el de Podemos Perú. Lo cierto es que hoy ha habido una respuesta directa.

“Nos faltó unas semanas”

Por otro lado, Urresti consideró que le faltó al menos un par de semanas para obtener la victoria en los comicios municipales. Además, resaltó que durante su campaña electoral hizo lo posible por recorrer y presentar sus propuestas en diversas zonas de la capital.

“Consideramos que mejor era una campaña cara a cara, hacer conocer nuestras propuestas, y casi hemos ganado, nos faltó tal vez un par de semanas y lo hubiésemos conseguido, porque la verdad yo hice lo humanamente posible. He caminado desde noviembre recorriendo todos los cerros, las lomas de Lima y los distrito populares en Lima Norte y Sur“, concluyó.

