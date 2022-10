Daniel Urresti aseguró que está dispuesto a reunirse con Rafael López Aliaga: “Es un honor”

En breves declaraciones a la prensa, el excandidato por Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo este sábado estar dispuesto a reunirse con el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, luego de que este último lo invitara a trabajar conjuntamente en el tema de seguridad ciudadana.

“Si el alcalde de la ciudad de Lima invita a un vecino es un honor. Es un honor que me invite”, declaró el excandidato a TVPerú Noticias.

Además, señaló que si López Aliaga decide no reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, es porque es parte de su discurso de campaña, y lamentó que esto afecte al gobierno municipal, pues considera necesario contar con el Ejecutivo para realizar las obras, entre los diferentes proyectos.

“Ese discurso es lo que a él le ha permitido ganar estas elecciones y tiene que ser consecuente con ello, la que pierde es la ciudad porque si él no tiene contacto con el Ejecutivo no va a tener los recursos para poder hacer las obras que necesita”, manifestó.

En entrevista para Exitosa, Urresti consideró que el virtual burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, ganó las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para ser “una punta de lanza” contra el Poder Ejecutivo y criticó que pretenda ejecutar su gestión sin trabajar conjuntamente con este poder del Estado.

“Lo que ha hecho López Aliaga es ganar las elecciones justamente para ser una punta de lanza contra el Ejecutivo, y los que han votado por él han votado para que él haga eso. Él está en su papel, esa es mi opinión”, declaró ayer para nuestro medio.

“¿Cómo puedes hacer cosas por Lima sin trabajar con el Ejecutivo? En mi caso yo no politicé, yo no me basé en decir ‘Urresti sí, burros no’ o cosas por el estilo, porque si tú estás postulando para ser alcalde de Lima es un cargo técnico, donde tú te comprometes con la ciudad a mejorarla, a mejorar la calidad de vida de la gente y para eso requieres del Ejecutivo, la municipalidad no tiene los recursos suficientes“, agregó.

