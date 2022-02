Daniel Urresti adelantó que no aceptará ser ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Castillo

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Daniel Urresti, se refirió a la renuncia de Avelino Guillén al cargo de titular del Ministerio del Interior (Mininter) y adelantó que, si el presidente Pedro Castillo lo convoca para ejercer el cargo, no aceptará.





Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, el también excongresista consideró que existe una disputa por el poder entre los funcionarios afines al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los que no, lo cual generaría un apartamiento del jefe de Estado respecto a las verdaderas decisiones del Poder Ejecutivo.





“[Si a usted le propusieran en este momento no aceptaría ser ministro del Interior] En este Gobierno, definitivamente no. Este Gobierno no dará las facilidades para que tú puedas llevar a cabo el plan que realmente se necesita. Es que la guerra es entre los cerronistas y los que no son cerronistas”, declaró en nuestro medio.

Si bien dijo contar con las capacidades para asumir la dirección del sector, descartó convertirse en el reemplazo de Avelino Guillén pues, según detalló, Castillo Terrones no daría las facilidades para llevar a cabo un plan de lucha contra la delincuencia.

“Bueno, que no sea de derecha ni de izquierda, que pueda luchar contra la criminalidad, que tenga conocimiento de la seguridad al detalle, que haya demostrado trabajo en el campo, hay uno que no quiero mencionar porque van a decir que soy narcisista. Lamentablemente, no veo a otro “, subrayó.

Líderes locales

Para Urresti, en estos momentos de crisis política deberían aparecer “los líderes locales”, en alusión a los alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, lamentó que muchos de ellos carezcan de liderazgo en la seguridad ciudadana, refiriéndose directamente a Jorge Muñoz.

“En situaciones como esta, tienen que salir a relucir los lideres locales. Si el presidente no puede, el alcalde de Lima tiene que coordinar con la Policía. Pero no hay líderes de ese calibre o son muy pocos. Acá en Lima estamos muy desamparados, no tenemos un alcalde que sea líder en la seguridad ciudadano, a pesar de que nos lo prometió“, puntualizó en Exitosa.

