Daniel Urresti a Víctor García Belaúnde: “No me tengas miedo, Vitocho”

El virtual congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al exparlamentario por Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, quien aseguró que le teme a Urresti por ser “una persona con arrebatos de matón de barrio”.

“No me tengas miedo, Vitocho. Sigue yendo tranquilo a las feijoadas con tus amiguitos de Odebrecht”, aseguró Urresti a través de su cuenta de Twitter. “¡Que yo sepa, solo los corruptos me tienen miedo!”, agregó.

Vocero de Podemos Perú

El electo congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, anunció que será el vocero de su bloque parlamentario por los primeros seis meses y que buscarán presidir la Comisión de Defensa.

“Vienen nuevos vientos al Congreso. Hemos llegado a un acuerdo sobre la Mesa Directiva que está conformada por los cuatro partidos. Yo aspiro a que nos entreguen la Comisión de Defensa y Orden Interno en esta primera etapa y por los primeros seis meses, yo voy a ser el vocero de la bancada”, señaló a la prensa.