Daniel Urresti a Acción Popular: “Decir que fueron la cola del fujiaprismo no es atacarlos, es decirles la verdad”

El candidato al Congreso por Podemos Perú, Daniel Urresti, se mantuvo firme al señalar que Acción Popular (AP) “fue la cola” de Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano en el anterior Parlamento.

A través de su cuenta en Twitter, Urresti respondió a un pronunciamiento emitido por AP, donde deslinda de las decisiones tomadas por su bancada en el Congreso disuelto.

“Señores de Acción Popular, decir que fueron la cola del fujiaprismo no es atacarlos, es decirles la verdad. Su congresista Vitocho es el más claro ejemplo del sometimiento de la lampa a los fujiapristas”, expresó en su tuit.

Todo no quedó ahí. Urresti cuestionó que ahora AP señale que sus parlamentarios disueltos no representaban el sentir de toda la militancia ni los principios del partido. “¿Por qué no hicieron el deslinde en su momento?”, se preguntó.

“El pueblo ya se dio cuenta que quieren desmarcarse porque se están cayendo en las encuestas”, indicó Daniel Urresti.