Daniel Salaverry: “Los peruanos no podemos seguir viviendo en este clima de confrontación”

El consejero presidencial Daniel Salaverry informó que dialogó con el presidente de la República, Pedro Castillo, tras las protestas que se registraron en el interior del país y las reacciones de algunos personajes políticos sobre la inmovilización social obligatoria que decretó el Consejo de Ministros este martes 05 de abril.

Ante la prensa, el también excandidato presidencial consideró que “los peruanos no podemos seguir viviendo en un clima de confrontación y de crisis permanente”. En esa línea, reveló que le recomendó mandatario implementar medidas concretas en beneficio de la población y renovar al Gabinete Ministerial, con el objetivo de que los funcionarios no sean cuestionados por su hoja de vida, ni su gestión.

“Como consejero lo que le he recomendado es que tiene que tomar medidas concretas, empezando por la renovación de su Gabinete y que convoque a técnicos, profesionales, de reconocida trayectoria profesional, pero que tengan una hoja de vida intachable. El presidente coincide con esa necesidad. Sin embargo, no soy a la única persona que escucha”, manifestó Salaverry.

Asimismo, indicó que el jefe de Estado, Castillo Terrones, escucha las recomendaciones de otras personas, ya sean políticos o representantes de diferentes sectores, con el objetivo de conocer las perspectivas de varios ciudadanos y de lograr avanzar en el desarrollo del país. Sin embargo, señaló que algunas opiniones van dirigidas a que “las cosas tiene que continuar como están”.

“Lamentablemente también escucha otras voces, que creen que no pasa nada y que las cosas tienen que continuar como están. Yo espero que no sea así. Espero que se tome medidas, decisiones y que esta evaluación que hace es permanente a los ministros sirva para ver quiénes son los que han dado resultados en su cartera, quienes son los ministros que están resolviendo los problemas del día a día de los peruanos y quienes no han estado a la altura de la circunstancia”

Además, indicó que el paro de transportistas que se desarrollo en diferentes partes del país por el alza de precios de los productos y combustibles “no es el único problema”. El consejero presidencial indicó que las autoridades deben de atender las demandas de la población.

“El paro de transportes no es el único problema, también hay problemas en otros sectores. Yo creo que todavía está a tiempo el presidente Castillo de relanzar su Gobierno, rumbar al país por la senda del desarrollo, pero solo no lo va a poder hacer. Va a tener que hacerlo con un equipo Ejecutivo”.

También puedes leer: Flor Pablo anunció que presentará una moción de interpelación contra Aníbal Torres

Más información: